Gustavo Petro abre la discusión para un mayor aumento al salario mínimo de los trabajadores

En la tarde de este 15 de diciembre, desde la Escuela General Santander, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que el Gobierno abrirá la discusión para subir el salario mínimo, al tiempo que anunció medidas concretas para mejorar los ingresos de los auxiliares de Policía, a quienes se les duplicará la bonificación mensual y se les reconocerá, a partir del 1 de enero, al menos un salario mínimo legal mensual vigente.

Según explicó el mandatario, la decisión busca corregir lo que considera una desigualdad en la discusión salarial, en la que —dijo— a los trabajadores se les pide incrementos bajos, mientras otros sectores reciben aumentos mucho mayores con cargo al Estado. “No comparan las cifras: van pidiendo 17% de aumento para entregarle a las EPS y la plata se fuga y no hay salud”, sostuvo.

El presidente Petro cuestionó que, cuando el Gobierno se endeuda para pagar obligaciones heredadas, deba asumir no solo la tasa del Banco de la República, sino también las tasas de intermediación de la banca privada y el riesgo país, lo que termina elevando significativamente los costos.

Por eso, en contraste, señaló que a los trabajadores se les propone apenas un 7%, mientras “los dueños del capital rentístico que viven del Estado cobran 13% y, si es para salud, 17%”.

En ese contexto, el presidente defendió la decisión de duplicar el pago a los auxiliares de Policía, argumentando que mejores ingresos impactan directamente en su bienestar. “Pueden llegar con su dinero mejor a sus casas, donde a veces falta la comida. Comer bien es la posibilidad de pensar bien y pensar bien es la posibilidad de una mejor sociedad”, afirmó.

