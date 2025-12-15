Petro anunció que auxiliares de Policía recibirán un salario mínimo mensual desde enero de 2026

El presidente Gustavo Petro anunció que a partir del 1 de enero de 2026 los bachilleres auxiliares de Policía recibirán, al menos, un salario mínimo legal mensual vigente, como parte de una decisión del Gobierno para mejorar los ingresos de quienes prestan este servicio al Estado.

Durante su intervención desde la Escuela General Santander, Petro explicó que la medida incluye, además, el aumento del 100% en la bonificación mensual, lo que, según dijo, permitirá que estos jóvenes tengan mejores condiciones económicas al cumplir sus funciones.

“ Que puedan comer bien es la posibilidad de pensar bien, y pensar bien es la posibilidad de una mejor sociedad ”, afirmó.

El anuncio se hizo al abrir el debate sobre el salario mínimo, el cual aseguró que quiere impulsar con mayor fuerza. En ese sentido, cuestionó que a los trabajadores se les planteen aumentos bajos, mientras otros sectores que dependen de recursos públicos reciben incrementos mucho mayores.

“No pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores se les pide subir apenas un 7%, mientras al capital rentístico se le reconoce 13% o incluso 17% en salud”, dijo.

