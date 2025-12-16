Fenalco responde a carta de MinTrabajo y señaló falta de garantías para concertar salario mínimo

Fenalco, gremio de los comerciantes que se abstuvo de participar este año en la concertación del incremento del salario mínimo de 2026, respondió al Ministerio de Trabajo, que envió una dura carta en respuesta a la ausencia del gremio en la mesa de negociación.

Y es que recordemos que inicialmente Fenalco envió una carta anunciando que no participaría en la Mesa de Concertación Laboral porque el Gobierno ya había anticipado el incremento. Tras ello, el MinTrabajo le respondió y ahora Fenalco le vuelve a responder.

En esta nueva misiva, Fenalco afirmó que la carta de MinTrabajo incluyó descalificaciones y juicios de valor.

“No corresponde al Gobierno calificar, cuestionar o deslegitimar las decisiones de una asociación de empleadores, ni determinar el contenido de las posiciones gremiales”, se lee en la nueva respuesta del gremio.

Jaime Alberto Cabal, vocero del gremio de los comerciantes, afirmó que la participación de las organizaciones gremiales en los procesos de concertación constituye un derecho constitucional, “cuyo ejercicio está condicionado a la existencia de garantías reales y verificables de interlocución efectiva, las cuales no dependen de la discrecionalidad del Gobierno, sino que se derivan de la Constitución Política”.

A ello agregó que la participación de los empresarios y trabajadores debe tener una capacidad efectiva de incidencia y no ser solo un asunto formal.

“Las condiciones mínimas de un diálogo social auténtico se ven comprometidas cuando altos funcionarios del Gobierno anuncian públicamente, antes del inicio formal de la concertación, incrementos del salario mínimo de dos dígitos, como ocurre en el proceso correspondiente para el 2026. Estas declaraciones anticipadas condicionan el escenario deliberativo, afectan la neutralidad del proceso y desnaturalizan la concertación tripartita”, aseveró Cabal.

Finalmente, Fenalco reiteró que los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad generan impactos negativos sobre el empleo formal, en especial en los sectores intensivos en mano de obra y en las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la base del comercio nacional.

“Estos aumentos presionan los costos laborales, estimulan mecanismos de indexación y terminan afectando el poder adquisitivo real de los trabajadores. Escenario inflacionario”, resaltó.

Esto dijo Jaime Alberto Cabal

