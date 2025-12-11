Trabajadores y empresarios llegarán este lunes con nuevas propuestas para concertar el salario mínimo

Salario mínimo por decreto, ¿en qué años se ha usado y que % ha subido? Histórico. Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

Tras sostener reuniones bilaterales, primero con las centrales obreras y luego con los gremios de la producción, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, aseguró que aún es optimista para que se llegue a un acuerdo que determine el incremento del salario mínimo para el 2026.

De acuerdo con el ministro, este lunes 15 de diciembre sindicatos y empresarios volverán a sentarse en la mesa con nuevas propuestas que actualmente están en 16% por parte de los trabajadores y 7,21% por parte del sector empresarial.

“Ambas partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo, lo que quiere decir que ninguna de las dos propuestas, el 7,21% de los empresarios y la del 16%(trabajadores), no son inamovibles, sino que pueden ser un punto de partida para encontrar, ojalá, hacia el próximo 15 de diciembre un acuerdo que le podamos entregar al pueblo colombiano”, aseguró el ministro Sanguino.

Las centrales obreras por su parte, advirtieron que luego del encuentro bilateral con el ministro están en disposición de reducir su propuesta, no obstante dicen que no se bajarán de dos dígitos.

“Se definió que las centrales sindicales tenemos la voluntad de movernos de ese 16%, siempre y cuando haya voluntad de los empleadores, pero sobre todo que sea sobre los dos dígitos”‘, aseguró John Jairo Caicedo presidente de la CTC.

Los empresarios mantienen su voluntad de diálogo, pero no se atreven aún a mencionar una nueva propuesta para el incremento salarial.

“nosotros no nos atrevemos todavía a dar cifras, quedamos con el ministro que el lunes vamos a traer también otras cifras realizadas para qué punto podemos llegar, como les digo, lo importante es llevarle ese buen mensaje al país en estos momentos de polarización”, señaló María Elena Ospina, presidenta de ACOPI.

Este lunes 15 de diciembre, se volverán a reunir las partes para destapar sus cartas y definir si es posible lograr un acuerdo salarial.