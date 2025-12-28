Cuántas horas se trabajará los sábados en 2026 tras reforma: Nueva jornada laboral explicada

A partir del próximo año 2026, en julio, entrará en vigencia la nueva etapa de la reducción gradual de la jornada laboral.

Desde esa fecha la jornada máxima legal en Colombia será de 42 horas semanales, sin reducción en el salario ni afectaciones en los derechos laborales de cada trabajador.

Como tal, ya no se podrán exigir 48 horas semanales por defecto como se hacía anteriormente.

Las 42 horas semanales podrán ser distribuidas a lo largo de cinco o seis días cada semana, según lo que el empleador y el trabajador negocien siempre que se tenga en cuenta el descanso obligatorio de cada semana.

¿Cuántas horas se trabajará los sábados en 2026 tras reforma laboral?

Como tal, el sábado no desaparecerá como día laboral, pero la duración de su jornada va a depender completamente de cómo se repartan las horas semanales cada trabajador.

Para dar un ejemplo, si una empresa decide mantener su jornada de seis días, tiene la opción de distribuir las 42 horas colocando jornadas de 7 horas de lunes a sábado, o también, trabajando 8 horas y 24 minutos de lunes a viernes, sacando el sábado de la jornada semanal. Estas dos opciones son legales, mientras no se llegue a superar el tope semanal.

Según el Ministerio de Trabajo, trabajar los sábados no es automáticamente trabajar horas extra, pues si las horas están dentro de las 42 semanales, seguirá siendo parte de la jornada regular.

Claro está que si se supera esa jornada regular, las horas adicionales deberán ser pagadas como extras, con sus respectivos recargos ligados a la hora o al día en el que se hagan.

También hay que tener en cuenta que esta reducción no será automática para todos los trabajadores, pues algunos sectores como salud o transporte tienen regímenes especiales, aunque también deberán ajustarse a la jornada máxima legal mediante turnos organizados.

Sobre esas horas hechas en la noche, cabe aclarar que la reciente reforma laboral adelantó el inicio del recargo nocturno, pues desde el pasado 20 de diciembre las horas nocturnas empiezan a las 7:00 p.m., comenzando anteriormente a las 9:00 p.m.

Las horas nocturnas tienen un recargo del 35% sobre la hora diurna, que se debe pagar sin importar si es la jornada normal o son horas extras.

¿En cuánto quedarán las horas laborales máximas para 2026?

Con el fin de disminuir el impacto para las empresas, el esquema empleado para reducir la jornada laboral fue a través de distintas etapas con el transcurrir de los años.

Pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años, el cronograma estipulado es el siguiente:

Desde el 15 de julio de 2023: 47 horas semanales.

47 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2024: 46 horas semanales.

46 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2025: 44 horas semanales.

44 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2026: 42 horas semanales.

Por ello, el primer semestre de 2026 mantendrá el esquema actual de 44 horas semanales. Sin embargo, a partir del 15 de julio, se reducirá a 42 horas y así, finalizar el proceso que entró en vigor en 2023.

A partir de esta fecha, todas las empresas del país deberán ajustar sus horarios y cumplir el límite legal, vigilado y sancionado por el Ministerio del Trabajo.

¿Cómo queda la jornada laboral en Colombia en comparación a otros países de Latinoamérica?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas son las jornadas laborales de América Latina:

Uruguay: 48

Bolivia: 48

Panamá: 48

México: 48

Argentina: 48

Perú: 48

Costa Rica: 48

Nicaragua: 48

Belice: 45

Guatemala: 44

El Salvador: 44

Honduras: 44

Cuba: 44

República Dominicana: 44

Brasil: 44

Venezuela: 44

Colombia: 42 (a partir de julio 2026)

Chile: 40

Ecuador: 40

Trinidad y Tobago: 40

Guyana Francesa: 35

De acuerdo con expertos, los países con jornadas laborales más cortas suelen obtener menos índices de estrés y una mayor productividad tanto personal como laboral.

