Los 4 permisos remunerados de la nueva reforma laboral: explicados por MinTrabajo

La reforma laboral, consagrada en la Ley 2466 de 2025, contempla una serie de “permisos remunerados” que los empleadores están en la obligación de reconocer.

Según el Ministerio de Trabajo, esta norma busca “dignificar el trabajo, facilitar la conciliación vida personal/trabajo y promover prácticas laborales más humanas y sostenibles”.

Por eso, existen cuatro causales que ahora son derechos legales de los trabajadores, sobre las cuales le explicamos cuáles son y cómo se aplican:

¿Cuáles son los cuatro permisos remunerados de la nueva reforma laboral?

Citas médicas personales

Durante la jornada laboral, los trabajadores pueden ausentarse para acudir a citas médicas — ya sean programadas o urgentes— sin que sea descontado de su salario. Para ello, es necesario que se realice una notificación con anticipación y se presente el documento que confirme la cita.

En cuanto al empleador, este debe autorizar la salida y registrar la ausencia como “permiso remunerado”, pues no debe aplicar descuentos ni sanciones por ello.

Citas como acudiente si tiene hijos o es tutor legal

El permiso de las citas médicas también aplica cuando una persona es acompañante o acudiente de sus hijos, por ejemplo, para citas médicas o actividades escolares.

En esos casos, el trabajador también tiene derecho a ausentarse y recibir el pago completo si presenta la citación del centro educativo o la cita médica correspondiente.

Diligencias legales, administrativas o judiciales

La reforma también otorga el derecho a ausentarse sin descuento de salario a aquellas personas que tengan que cumplir con trámites oficiales. Esto aplica para casos como: audiencias, trámites administrativos, solicitudes de documentos, procesos judiciales, u otras diligencias legales.

En este caso, es necesario presentar la citación oficial o constancia del trámite y avisar con anticipación. Al igual que en los casos anteriores, el empleador debe reconocer ese día como trabajado.

Uso habitual de bicicleta: un día de remuneración

Con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible, la reforma otorga un día libre remunerado cada seis meses para quienes utilicen la bicicleta como medio de transporte habitual hacia su lugar de trabajo.

Quienes quieran acceder a este permiso, deben demostrar que se movilizan en bicicleta de forma regular y hacer la solicitud con al menos cinco días de anticipación, acordando la fecha con el empleador.

El empleador, por su parte, debe verificar el uso, promover la movilidad sostenible y otorgar el día remunerado.

Escuche W Radio en vivo: