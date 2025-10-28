¿Trabaja Navidad o Año Nuevo? Pilas, Reforma Laboral ajustó % del recargo para estos días

Es habitual para los empleados en Colombia, trabajar en días especiales del año como lo son Navidad y Año Nuevo, algo que no es del agrado de muchos, sin embargo, hay una noticia positiva: la Reforma Laboral, sancionada como Ley 2466 de 2025, trae cambios importantes en los pagos por trabajo en días festivos. A partir de este diciembre, los recargos por laborar en fechas especiales como el 25 de diciembre y el 1 de enero serán más altos que en años anteriores.

¿Qué cambia con la reforma?

La nueva normativa, que entró en vigor parcialmente desde el 25 de junio de 2025, establece un incremento progresivo en el recargo por trabajo en domingos y festivos, pasando del 75% al 80% en esta primera fase. Esto significa que si usted trabaja en Navidad o Año Nuevo, recibirá un pago adicional equivalente al 80% de su salario por cada hora laborada en esos días.

Además, desde el 26 de diciembre, el recargo nocturno se aplicará a partir de las 7:00 p.m., y no desde las 9:00 p.m. como ocurría anteriormente. Este ajuste beneficia especialmente a quienes trabajan en turnos extendidos o nocturnos durante las festividades.

¿Quiénes se benefician con el recargo?

Trabajadores del sector comercio, salud, transporte, vigilancia y entretenimiento , que suelen laborar en estas fechas.

, que suelen laborar en estas fechas. Empleados con salario mínimo, quienes verán un aumento proporcional en su compensación por festivos.

por festivos. Contratos a término fijo o por prestación de servicios, que también deben recibir el recargo si están activos en esas jornadas.

¿Qué ocurrirá con el recargo en los próximos años?

La reforma contempla un aumento escalonado del recargo por festivos, que llegará al 100 % en 2027, según explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Esto busca mejorar las condiciones laborales, incentivar la formalización y reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en fechas tradicionalmente familiares.

Escuche W Radio en vivo: