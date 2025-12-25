ABC de la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche: Así quedó el pago con recargo del 35%
Desde este 25 de diciembre se oficializó que las horas nocturnas en Colombia inician desde las 7:00 de la noche, y no desde las 9:00. Esto, tras los cambios implementados en la reforma laboral.
En junio de 2025 en la Plenaria del Senado fue aprobada la reforma laboral y con ellos aparecieron varios cambios en el sistema de trabajo colombiano, dentro de estos el recargo nocturno y dominical/festivo.
¿Desde qué hora inicia la jornada nocturna en Colombia?
Desde este 24 de diciembre se comenzaron a implementar otros de los cambios de la reforma laboral y se oficializó que la jornada nocturna inicia dos horas antes de cómo era anteriormente.
En un inicio, el Gobierno Nacional había propuesto que la jornada nocturna iniciara a las 6:00 de la tarde y terminara a las 6:00 de la mañana. Sin embargo, en el Congreso se acordó que comience a partir de las 7:00 de la noche y termine a las 6:00 de la mañana.
¿Cuánto cuesta el recargo nocturno?
Pues bien, en Colombia el recargo nocturno equivale a un 35% adicional sobre la hora de trabajo nocturno, es decir, un total de 83.55 pesos.
¿Cómo queda el pago de las jornada nocturna desde las 7:00 de la noche?
Esto implica que quienes trabajen desde las 7:00 de la noche contarán con dos horas extras de recargo.
Hay dos casos: personas que cumplen horario de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana y, así mismo, personas que manejan horarios de 2:00 de la tarde a 10.00 de la noche, para estos trabajadores ahora habrá recargo en tres horas, y no solo en una, como anteriormente.
En el primer caso, el pago diario asciende a 66.840 pesos, teniendo en cuenta las cifras de 2025.
Para el segundo caso, el pago diario será de 56.010 pesos.
Cabe resaltar que con este cambio Colombia pasa a ser uno de los países con horario nocturno más largo en el planeta.
De hecho, en contraste con 13 países en Europa, Asia y América, Colombia superaría a Argentina y Uruguay, que hoy día tienen el horario nocturno que empieza más temprano.
El presidente Petro advirtió a los trabajadores a estar atentos de su respectivo pago
El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, antes Twitter, hizo un llamado a los trabajadores a que estuvieran pendientes de que se haga su respectivo pago con este aumento de horas nocturnas.
“A partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las 7:00 de la noche. Cualquier trabajador o trabajadora que haya trabajado después de las 7:00 sin que le paguen el recargo salarial puede poner sus quejas ante el Ministerio de Trabajo y sus inspectores laborales”, escribió el jefe de Estado.
Esto dijo el presidente Petro:
