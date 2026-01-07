MinIgualdad pide identificar a responsables del asesinato de dos mujeres trans en Bogotá
El ministro Juan Carlos Florián indicó que se activó una mesa de casos urgentes para brindar acompañamiento a las familias y garantizar justicia.
El Ministerio de la Igualdad expresó su rechazo por el asesinato de dos mujeres trans en Bogotá en las últimas horas. Las mujeres fueron identificadas como Sharol y Kathia.
Tras los hechos, la cartera informó que activó la Mesa de Casos Urgentes con el fin de atender la situación y garantizar justicia para los familiares de las dos mujeres asesinadas.
“Como ministro, rechazo con contundencia estos hechos, desde la Mesa de Casos Urgentes hemos activado acciones inmediatas”, dijo el ministro Juan Carlos Florián.
El ministerio pidió a las autoridades asumir con rapidez la investigación e identificar a los responsables, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas.
“Estos crímenes dejan un vacío inmenso en sus familias, amigas, amigos y comunidades, así como en un país que no puede ni debe permitir que la violencia y la discriminación sigan cobrando vidas”, señaló el ministerio.