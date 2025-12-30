Subió el valor de vivienda VIS y VIP para 2026: ¿en cuánto quedó? Topes explicados

El patrimonio familiar es uno de los pilares fundamentales al momento de planear un proyecto de vida y establecer los objetivos de múltiples colombianos, por lo que comprar vivienda es uno de los principales sueños de las familias nacionales, ya que, además de contar con la tranquilidad y seguridad de tener un inmueble propio, le garantiza una valorización a largo plazo, por lo que es considerada como una de las mejores inversiones en el territorio nacional.

A su vez, existen diferentes tipos de viviendas, que pueden variar de acuerdo al valor de las mismas, como lo son los inmuebles tipo VIS o VIP, por lo que acá le contamos cuál será el precio tope que tendrán estos tipos de vivienda para el 2026, tras el anuncio del que será el ajuste del salario mínimo para el próximo año, así como las diferencias entre sí y otros detalles.

Esta es la diferencia entre las viviendas VIS y VIP

Tal como lo indica el sitio web del Ministerio de Vivienda, ambos tipos de vivienda son desarrollados en Colombia para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares con menos ingresos. Estos, a su vez, deben cumplir con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible.

En ese sentido, mientras que la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) se caracteriza porque su valor comercial no puede exceder los 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el valor comercial de la Vivienda de Interés Social (VIS) no puede exceder los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el caso de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, o de 135 SMMLV para territorios específicos.

Precios de las viviendas VIS y VIP para el 2026

Teniendo en cuenta los topes mencionados, por un lado, la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) tendrá un precio máximo de $157’581.450 COP, que corresponde a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, por otro lado, la Vivienda de Interés Social (VIS) tendrá un precio máximo de $262’635.750 COP, que corresponde a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes estipulados para el año 2026.

