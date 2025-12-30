Así quedó la mesada pensional para 2026: ¿a quiénes les aplica el nuevo aumento?

El los últimos minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, fijó el valor salario mínimo para el año 2026, un monto clave para dinamizar la economía del país, apoyar al sector productivo y equilibrar los gastos cotidianos con los ingresos de los empleados, ya que busca garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas de las personas.

Asimismo, teniendo en cuenta lo consignado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que reglamenta el Sistema General de Pensiones colombiano, los pensionados también tienen derecho a un reajuste en el valor de su pensión, con el objetivo de que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Por ese motivo, aquí le contamos en cuánto quedarán las mesadas pensionales de 1 salario mínimo en el 2026 y más datos.

¿Cómo quedan las mesadas pensionales para el 2026?

Según la normativa, el ajuste a las mesadas pensionales debe entrar en vigencia el 1 de enero de cada año, de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, si el valor de la pensión es igual a un salario mínimo mensual legal vigente, este tendrá el mismo ajuste.

Teniendo en cuenta lo anterior, la mesada pensional mínima para el 2026 será de $1’750.905 COP. Tenga en cuenta que las pensiones superiores a 1 SMMLV subirán de acuerdo al IPC del 2025.

