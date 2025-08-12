Actualidad

Conozca los cierres y desvíos por actos conmemorativos a Miguel Uribe Turbay en Bogotá

La apertura de los cuadrantes dependerá de la cantidad de personas o aglomeración que exista en la zona.

Féretro. Foto: Getty Images.

Este miércoles 13 de agosto serán las honras fúnebres del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay, por eso se dispondrá de todo un operativo en movilidad para facilitar los traslados del coche fúnebre que terminará su recorrido en el Cementerio Central.

Así serán los cierres:

  • Cuadrante comprendido entre la Calle 7 y Av. Calle 19 y entre la Av. Carrera 10 y Carrera 7 tendrá cierre total desde las 8 am hasta las 6 de la tarde. 
  • Av. Carrera 7 entre Calle 11 y Av. Calle 26 desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde.
  • Av. Calle 19 entre Carrera 4 y Av. Carrera 10 y Av. Carrera 10 Av. Calle 6 y Av. Calle 26 desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde 
  • Av. Calle 26 entre Av. Carrera 30 (AV. NQS), Carrera 5, Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Carrera 17 desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. 

