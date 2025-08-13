Te amaré por el resto de mi vida: palabras de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe en su despedida

En la Catedral Primada de Bogotá, María Claudia Tarazona, al finalizar la eucaristía de Miguel Uribe Turbay, envió unas palabras a su esposo, el fallecido senador y precandidato presidencial.

Tarazona resaltó: “La fuerza y la entereza con la que trabajabas sin descanso por construir un país mejor. Tu disciplina, tu fortaleza, tu templanza, tu determinación son inigualables”.

En esa misma declaratoria, María Claudia Tarazona dijo que como Miguel Uribe “no hay otro político ni ser humano”.

Y aseveró: “Colombia hoy se priva de un ser humano excepcional. El que, sin duda, hubiera cambiado la historia del país para siempre ”.

Por otro lado, Tarazona se refirió a la faceta familiar que, junto a Uribe Turbay, construyó.

“Miguel, te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo. Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de felicidad, sin odio y sin rencores, solo así se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos”.

Tarazona finalizó diciendo: “Esposo mío, mi vida entera, amor lindo; gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida ”.

Estas fueron las palabras de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe en su despedida: