¿En qué parte del Cementerio Central estará ubicada la tumba de Miguel Uribe Turbay?

Tumba de Miguel Uribe en el Cementerio Central de Bogotá. Fotos: W Radio y Gewtty Images.

Este miércoles, 13 de agosto, se le da el último adiós al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, luego de confirmarse su muerte el pasado lunes después de dos meses de haber sufrido un atentado en el barrio Modelia, en Bogotá, el 7 de junio.

Desde este 11 de agosto, el féretro estuvo en cámara ardiente en el Congreso de la República, para luego ser trasladado a la Catedral Primada de la capital del país, en donde se llevó a cabo una eucaristía encabezada por el cardenal José Luis Rueda Aparicio.

Tras la misa, el cuerpo es llevado al Cementerio Central, su última morada. Esa fue la decisión que tomó su familia, anunciada por María Carolina Hoyos, su hermana.

“Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central ”, dijo.

Así las cosas, en W Radio le contamos en que parte de ese cementerio estará la tumba de Uribe Turbay.

Lea también: Exequias de Miguel Uribe Turbay EN VIVO 🔴: terminó la misa en la Catedral Primada de Bogotá

¿Cuál será la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central?

Inicialmente, se debe recordar que el Cementerio Distrital Central “es el más antiguo de Bogotá. Se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires y se le llamó inicialmente cementerio ‘Universal’”, dice la Alcaldía de Bogotá en su página web.

Así mismo, destacan que este lugar, “debido a su valor histórico, arquitectónico y cultural, fue declarado Monumento Nacional con el Decreto 2390 del 26 de septiembre de 1984″.

Y en esa línea, resaltan que “muchas personalidades de la historia de Colombia se encuentran sepultadas” allí.

Lea más: Pequeño hijo de Miguel Uribe se despidió de su padre en velación en cámara ardiente en el Congreso

Ahora, según pudo conocer W Radio, la tumba de Miguel Uribe estará en el corredor principal de la nave central del cementerio.

Fuentes le dijeron a este medio que su tumba estará ubicada entre las de Gilberto Alzate Avendaño , abogado constitucionalista, politólogo, escritor y político colombiano, y la de Juan Pablo Llinás, exministro de Salud y exalcalde de Bogotá.

Además, se conoció que su tumba era el último espacio que quedaba en donde se ubican varios de los próceres del país, la nace central. Teniendo en cuenta que el Cementerio Central de Bogotá, en general, cuida los restos de figuras como Luis Carlos Galán, Nemesio Camacho, Virgilio Barco Vargas, Álvaro Gómez Hurtado, Alfonso López Michelsen, Alfonso López Pumarejo, entre otros.

Esta es la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá

#NoticiaW | El cuerpo del senador Miguel Uribe (@MiguelUribeT) estará en la nave principal del Cementerio Central en Bogotá. pic.twitter.com/4t5TCWbUU4 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 13, 2025

#NoticiaW | Este es el panorama en el Cementerio Central de Bogotá a donde, en pocos minutos, llegará la caravana fúnebre del senador Miguel Uribe (@MiguelUribeT) pic.twitter.com/xbUqbtTp0y — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 13, 2025

Eucaristía de Miguel Uribe en la Catedral Primada

Dentro de la misa de Miguel Uribe se vio como Alejandro, su hijo de 4 años, le llevó una rosa blanca al féretro de su padre en la eucaristía.

Además, tanto su esposa, María Claudia Tarazona, como su padre, Miguel Uribe Londoño, dieron unas palabras cada uno por aparte.

“Te amaré por el resto de mi vida”, dijo su esposa.

Por su parte, su padre destacó la labor de Uribe Turbay y además advirtió: “Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos (…) asesinaron a Miguel, pero jamás a su propósito”, dijo.

#NoticiaW | "Te amaré por el resto de mi vida": así fueron las palabras de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe en su despedida. pic.twitter.com/OEuMYgWp3j — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 13, 2025