Verónica Alcocer y Presidencia de Colombia se pronuncian lamentando la muerte de Miguel Uribe. Fotos: Getty Images.

Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, expresó sus condolencias por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada de este 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras haber permanecido más de dos meses hospitalizado luego del atentado del pasado 7 de junio.

¿Qué dijo Verónica Alcocer, primera dama?

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial en X (antes Twitter), Alcocer escribió que “Colombia sufre una pérdida irreparable”, pues considera que “Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia”.

El mensaje de Alcocer fue el siguiente:

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto. Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe. Solo el amor, el respeto y la empatía pueden sanarnos como país”.

Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. pic.twitter.com/EjFkHZwM5e — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 11, 2025

Esto dijo Presidencia de la República:

Por otro lado, la Presidencia de la República también se pronunció al respeto con un contundente mensaje:

“La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe”, escribieron en su cuenta de X.

Finalmente, expresaron las condolencias a su familia. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”.

La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/DiO9vVOUVk — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 11, 2025

¿Dónde será la velación de Miguel Uribe Turbay?

Después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se confirmó que su cuerpo fue trasladado de la Fundación Santa Fe de Bogotá a la sede de Medicina Legal.

Posteriormente, el cuerpo llegará al Salón Elíptico del Congreso de la República, donde será velado después de las 3:00 de la tarde.

El cuerpo estará en cámara ardiente hasta el miércoles 13 de agosto en horas de la mañana, cuando será trasladado a la Catedral Primada donde se llevarán a cabo las exequias.

Por el momento, se está definiendo cómo va a ser el ingreso de las personas que quieran presentar sus respetos al senador Uribe Turbay. Preliminarmente, se conoce que este lunes 11 de agosto el ingreso solamente estará disponible para la familia, mientras que a partir del martes 12 de agosto sí estará abierto al público.

