Benjamín Netanyahu lamenta la muerte del senador Miguel Uribe: “Era un verdadero amigo de Israel”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó este miércoles, 13 de agosto, la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, alegando que fue “un verdadero amigo de Israel”.

“Miguel fue un fiel amigo de Israel y de la comunidad judía colombiana. Su asesinato fue un crimen atroz contra la democracia. Envío mis más sinceras condolencias a su familia y al pueblo colombiano en estos momentos difíciles”, dijo la oficina del primer ministro en una publicación en X.

Uribe Turbay, de 39 años, y una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, murió el lunes, 11 de agosto, en una clínica de Bogotá, 64 días después de haber sido gravemente herido a tiros en un atentado cuando hacía campaña en Bogotá para las elecciones presidenciales de 2026.

“Mi esposa Sara y yo sentimos profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe, herido en el atentado terrorista del 7 de junio y quien luchó por su vida durante dos meses”, añadió Netanyahu.

El Centro Democrático, partido opositor al que pertenecía Uribe Turbay y fundado por el expresidente Álvaro Uribe, ha sido tradicionalmente defensor de Israel, al contrario del gobierno de izquierda de Gustavo Petro, que es un firme defensor de la causa palestina y ha cortado relaciones con Israel.

Uribe Turbay defendió en el Senado colombiano el “derecho de Israel a defenderse” y calificó a Hamás de “terrorista por poner a niños como escudos humanos” y además prometió, en la precampaña, “recuperar la buena relación con Israel”.

