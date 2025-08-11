Conmovedor mensaje de María Carolina a Miguel Uribe: No me queda más que asumir este nuevo dolor con fe

Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, falleció este 11 de agosto luego de dos meses de haber sido víctima de un atentado en medio de un acto de campaña en Bogotá.

Uribe Turbay fue herido a bala en un atentado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, el pasado 7 de junio.

María Carolina Hoyos, su hermana, publicó un conmovedor mensaje de despedida hacia Miguel en el que menciona que aunque no encuentra explicaciones para este hecho, no le queda de otro que aceptarlo.

“Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos.Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita", escribió.

Y añadió: “Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!“.

Asimismo, aprovechó para agradecerle a todo el equipo médico que acompañaron a Miguel durante estos dos meses de lucha. “Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor”, dijo.

María Carolina también anotó: “Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro; por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra”.

Finalmente, Hoyos, en recuerdo a su madre, escribió: “Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!“.