“Su asesinato es una herida que profunda que indigna y avergüenza a Colombia”: alcalde de Montería

“Su asesinato es una herida que profunda que indigna avergüenza a Colombia”: alcalde de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

A la lluvia de reacciones por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, tras ser víctima de un ataque con arma de fuego el pasado 7 de junio en la ciudad de Bogotá, se sumó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, quien sostuvo que este lamentable hecho registrado el 11 de agosto, “avergüenza a Colombia”.

“Mis condolencias a la familia y seres queridos de Miguel Uribe. Su asesinato es una herida profunda que indigna y avergüenza a Colombia. No podemos normalizar que la violencia siga dictando nuestro destino. Que su muerte sea el punto de quiebre para unirnos y transformar este país de raíz”, expresó el mandatario municipal a través de la red social X.

Tras el ataque conocido el pasado el 7 de junio, las autoridades en Córdoba habían advertido que en el departamento se revisarían estrategias de seguridad para blindar a precandidatos presidenciales que visiten este territorio.