Reacciones en Santa Marta y el Magdalena luego de conocerse la muerte de Miguel Uribe Turbay

Santa Marta

Luego de conocerse la noticia sobre el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, desde Santa Marta y el Magdalena se conocen las primeras reacciones y muestras de solidaridad con su familia.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello fue uno de los primeros en expresar su pesar luego de la noticia “Con muchísimo dolor y muchísima tristeza recibimos la noticia de la muerte de Miguel Uribe, a su familia toda mi solidaridad y mucha fortaleza”, expresó el mandatario de los samarios.

Asimismo, a través de su cuenta en X lamentó lo sucedido y rechazó este crimen con el que se despierta el país.

Por su parte el senador magdalenense, Honorio Henríquez del Centro Democrático lamentó lo ocurrido “con profundo dolor despedimos a nuestro compañero y amigo Miguel Uribe Turbay. A María Claudia, Alejandro y toda su familia, les enviamos un abrazo solidario y nuestras más sentidas condolencias. Hoy parte un guerrero, un hombre que amó con todo su corazón a Colombia y la sirvió con total pasión”, anotó.

Pronunciamiento de la diócesis de Santa Marta

El obispo de Santa Marta José Mario Bacci fue otra de las voces en el departamento que se sumaron a las muestras de condolencias luego de la noticia del senador Miguel Uribe, “nos hemos enterado con mucho dolor de la noticia que afecta no solamente a la familia de Miguel, sino también provoca en el país una reflexión profunda sobre nuestra capacidad para destruir este ciclo de violencia que nos trae dolor y muerte. Mi solidaridad con la familia”, precisó el obispo de la diócesis de Santa Marta, Jose Mario Bacci.

En la madrugada de hoy la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó en un comunicado oficial que el senador Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto a la 1:56 de la madrugada, luego de permanecer más de dos meses bajo cuidados médicos por las heridas sufridas en el atentado ocurrido en junio pasado en Bogotá.