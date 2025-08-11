Congresistas boyacenses lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Tunja

Tras conocerse la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada de este lunes en la Clínica Santa Fe de Bogotá, los mensajes de solidaridad de algunos políticos boyacenses no se hicieron esperar.

El senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez, amigo y copartidario del senador Uribe Turbay, lamentó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial y señaló que el país no puede volver a esas épocas oscuras.

“Enviamos toda la solidaridad a María Claudia, su hijo. Duele por Colombia, duele por su familia es un dolor en el alma no podemos volver a esas épocas oscuras esto permite la unión de todo el país. Duele el alma. Miguel descansa en paz”, indicó Ramírez Cortes.

Por su parte el representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, indicó que su muerte es una gran pérdida para el país.

“Dolor en el alma. Mis condolencias a la familia del senador, al Centro Democrático y a todos los seres queridos. Su muerte es una gran pérdida para el país y un retroceso terrible e inaceptable. Paz en su tumba. De corazón estamos muy tristes. Colombia está de luto. Unidad y reconciliación nacional”, dijo.

Entre tanto, el representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca afirmó que hoy es un día muy triste para Colombia.

“Es una noticia verdaderamente lamentable, desde aquí le envío un abrazo enorme a Colombia, a los amigos y amigas del Centro Democrático, nuestra solidaridad absoluta y por supuesto a la familia de Miguel Uribe nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, nuestro corazón con ellos. Es un día muy triste para nuestro país, la política no puede seguirse bañando de sangre como históricamente ha sucedido en Colombia y esperábamos que con las intervenciones de los médicos que se habían dado recientemente, Miguel hubiese salido adelante. Creo que las noticias iban siendo alentadoras, pero hoy amanecemos con esta muy triste noticia”, indicó Suárez Vacca.

La senadora Carolina Espitia, también expresó sus condolencias a la familia del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Muy lamentable y triste la noticia de la partida de Miguel, enviamos un saludo solidario y abrazo grande a su familia, en especial a su esposa, a sus hijos, a su padre, a su hermana, a todo su equipo de trabajo y en general, a todas las personas quien tuvo la fortuna de caminar y de compartir este camino de liderazgo, de poder representar también a nuestra generación, una generación que desafortunadamente nació y creció en medio de la violencia de este país y que hoy le cuesta la voz a una persona que le sirvió a Colombia y que quiso aportar desde las diferencias, seguramente a tener un mejor territorio, desafortunado para la democracia de nuestro país”, manifestó.

Para este jueves 14 de agosto está prevista la visita del presidente Gustavo Petro al municipio de Sotaquirá, Boyacá, pero la misma se confirmará en las próximas horas.