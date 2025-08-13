Último adiós a Miguel Uribe: este 13 de agosto será enterrado en el cementerio central de Bogotá

El precandidato presidencial y senador Miguel Uribe murió en la madrugada del lunes, 11 de agosto, y desde esa misma fecha estuvo siendo velado en cámara ardiente, en el Capitolio Nacional.

La velación de Uribe Turbay es hasta este miércoles 13 de agosto, en el marco de los honores póstumos organizados por las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes.

El féretro llegó a las 9:00 de la noche del lunes y fue recibido por figuras políticas y allegados al senador, entre ellos los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, así como Enrique Peñalosa y Alejandro Gaviria, además de su familia.

Lea también: Pequeño hijo de Miguel Uribe se despidió de su padre en velación en cámara ardiente en el Congreso

¿Dónde será enterrado Miguel Uribe Turbay?

En diálogo con La W, María Carolina Hoyos reveló el lugar en donde su hermano, Miguel Uribe, será sepultado este miércoles, 13 de agosto.

Hoyos, inicialmente, destacó que el Congreso de la República “fue su oficina, su segunda casa”.

Posteriormente, según contó Hoyos, “Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central ”.

Cabe recordar que en este cementerio están enterradas reconocidas figuras colombianas de diversos sectores como Luis Carlos Galán, Rafael Pombo, Carlos Pizarro, Eduardo Santos, entre otros.

¿Cuál será el operativo para la despedida de Miguel Uribe en Bogotá?

A las 9:00 de la mañana de este miércoles, 13 de agosto, habrá un homenaje exclusivo para familiares y parlamentarios en el Congreso y a las 12:00 del mediodía, se celebrará la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia, oficiada por el cardenal José Luis Rueda Aparicio.

Después, se realizará un recorrido hasta el Cementerio Central, donde se dará el último adiós al senador.

Lea también: “Había visualizado a Miguel saliendo de la clínica con su hijo Alejandro”: María Carolina Hoyos

“Este homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Se dispondrán cierres viales temporales y planes de desvío, así como puntos de información y orientación ciudadana para quienes participen en la jornada.

¿Cuáles serán los cierres viales por despedida a Miguel Uribe en Bogotá?