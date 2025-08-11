“Una vida más se nos va en manos de nuestro peor enemigo: la violencia”, gobernadora del Valle

Cali

“Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay”, expresó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La mandataria señaló que la violencia del pasado vuelve a estar presente con el asesinato del precandidato presidencial del Centro Democrático y subrayó la necesidad de condenar la violencia que arrebató la vida a Uribe Turbay.

También envió un mensaje de solidaridad a la familia del senador, a sus simpatizantes y a sus compañeros de Partido y del Congreso.

La gobernadora, además, pidió que en este momento se mantenga la unidad en el país y se desescale el odio.