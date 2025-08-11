“Esta es una mañana muy triste para Colombia”, alcalde de Cali tras muerte de Miguel Uribe

Cali

A las múltiples voces que han lamentado el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se sumó la del alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien expresó sus condolencias a la familia y amigos.

“Todas nuestras oraciones con la familia de Miguel, con su esposa, con su hijo, con sus hijas y con Colombia. Esta es una mañana muy triste para Colombia”, señaló.

El mandatario recalcó que el asesinato del líder político es un hecho que no puede pasar desapercibido, por lo que pidió que todos los esfuerzos del Estado se enfoquen en dar con los autores intelectuales del ataque.

“Seguimos esperando respuestas frente a los autores intelectuales de este delito que deben de ser capturados prioritariamente”, agregó.

Señaló que el deterioro de Colombia no se puede permitir y que no es aceptable que, después de más de 30 años, asesinen a un precandidato presidencial.