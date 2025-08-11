“Hoy le duele a Colombia su partida”: Alcalde de Bucaramanga por muerte del senador Miguel Uribe

Bucaramanga

Luego de que se confirmara la muerte del senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, tras ser víctima de un atentado durante un acto político, las reacciones desde las regiones no paran, el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán lamentó esta situación y envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

"Miguel Uribe Turbay logró algo valioso para nuestra sociedad; unirnos en oración como colombianos por un mismo fin: su vida y el clamor por un país en paz. Hoy le duele a Colombia su partida, pero deja el legado que la unión y la reconciliación sí es posible“, dijo el alcalde Beltrán a través de su cuenta de X.

Dijo el alcalde que hoy un país entero lamenta el fallecimiento del senador Uribe Turbay, víctima de la violencia tras recibir un disparo en la cabeza mientras estaba en una evento político en Bogotá, además, el mandatario de los bumangueses rescató la unión que se dio en oración por la salud del congresista durante estos meses.

El mandatario participó en Bucaramanga en la marcha del silencio que se realizó para rechazar el atentado del que fue víctima el senador y reiteraba la necesidad de que se le bajara el tono al discurso en el país y se tuvieran las garantías para el ejercicio de la política desde las diferentes posiciones.