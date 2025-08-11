Gobernador de Santander por la muerte del senador Miguel Uribe: “triste por el país”

Bucaramanga

No paran las reacciones en las regiones tras conocerse el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, en Santander el gobernador Juvenal Díaz Mateus, lamentó este suceso tras un hecho violento en medio de un acto político hace un poco más de dos meses.

“Triste también por el país, porque eso nos devuelve a épocas que pensábamos estaban superadas y hacer un llamado a todos los actores políticos para desescalar el lenguaje, para aplicar eso que yo siempre he dicho y es: duro con los argumentos, suaves con las personas; porque se nos viene una campaña política que puede seguir escalando en este sentido y eso no es bueno para el país", dijo el gobernador Díaz Mateus.

El mandatario de los santandereanos también recordó cuando conoció al senador Uribe Turbay hace un par de años cuando se encontraba en Rionegro, Antioquia y aseguró que era una persona “supremamente inteligente, con mucha vida por delante, con una familia bonita, con un gran carisma” y aseguró que es una gran pérdida para el país su fallecimiento.

Incluso, cuando se conoció del atentado, el gobernador lideró en el departamento una velatón por la salud del senador Miguel Uribe Turbay y también participó en la marcha del silencio que se realizó en todas las ciudades del país pidiendo que se disminuyera la violencia verbal y se dieran las garantías para el ejercicio político.