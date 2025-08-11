Políticos santandereanos lamentaron la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Bucaramanga

Actores políticos de diferentes corrientes en el departamento de Santander han reaccionado al fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y han lamentado la situación de violencia que le arrebató la vida tras un atentado en medio de un evento político en Bogotá.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el representante por el Centro Democrático, Oscar Villamizar, quien a través de su cuenta de X escribió que “hoy duele el alma, duele el corazón, el mal ha hecho lo suyo. Los últimos días pensaba en Miguel y me parecía increíble que mi amigo, este gran ser humano q me regaló la política estuviese postrado en una cama. Miguel siempre tenía un abrazo, una sonrisa para todo".

A su turno, el senador Jaime Durán Barrera, del partido Liberal, señaló que el magnicidio en contra de Uribe Turbay no puede quedar en la impunidad y envió las condolencias a la familia de su compañero en el Congreso de la República. Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, dijo que “en la arena política, nuestras opiniones a menudo no coincidían, pero siempre prevaleció el respeto. Es una pérdida para la democracia en nuestro país, y un acto que no puede quedar impune”.

“Urgente sacar la violencia de la política. Desde las diferencias podemos construir país”, dijo la senadora Sandra Ramírez del partido Comunes también a través de su cuenta de X en donde también lo hizo el representante Álvaro Rueda quien indicó que es urgente acabar con la polarización en el país.