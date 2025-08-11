Procurador tras muerte de Miguel Uribe: “Que encontremos espacios de diálogo”
El jefe del ente de control se pronunció tras el fallecimiento del senador del Centro Democrático, quien sufrió un atentado el pasado 7 de junio.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la Fundación Santa Fe, tras dos meses de lucha luego de que sufriera un atentado el 7 de junio en Bogotá.
El jefe del ente de control expresó sus condolencias a la familia del precandidato presidencial, al partido Centro Democrático, al congreso, por la muerte del congresista tras estos hechos “repudiables”.
“Hoy más que nunca se hace necesario dejar de lado la pugnacidad y la polarización, y propender para que encontremos como país espacios de diálogo, de consensos, y que nos acerquen a la paz y a la reconciliación, que nos alejen de la violencia que hoy nos enluta como Nación” se lee.
Asimismo, el procurador Eljach hizo un llamado a que se esclarezcan todos los móviles del crimen, “por el bien de Colombia y de su proceso democrático”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, con nuestra democracia e instamos a los líderes de todos los partidos y a los colombianos en general a avanzar en un proceso electoral en paz”, agregó el jefe del Ministerio Público.
