Alcaldía decreta tres días de duelo en Bogotá por la muerte del senador Miguel Uribe

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que tras la muerte del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay, Bogotá tendrá tres días de duelo.

“Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, dijo Galán.

En otro mensaje, el mandatario de la capital lamentó la muerte de Uribe Turbay.

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte.

A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado”, dijo.

Galán aseguró que este hecho debe marcar un hito en la historia y debe invitar a la tolerancia y respeto.

“Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”, agregó.

Por último, Galán envió un mensaje de condolencias a la familia de Uribe.

“En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A María Claudia, a María Carolina, a su padre Miguel y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado”, puntualizó.