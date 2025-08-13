Bernie Moreno se reunirá con el presidente Gustavo Petro el viernes 15 de agosto

En el marco de la ceremonia de honores póstumos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el senador estadounidense republicano Bernie Moreno, quien asistió a la velación, que se reunirá con el presidente Gustavo Petro este viernes 15 de agosto.

Ahora, Moreno aseguró que su visita a Colombia, junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, y John McNamara, encargado de negocios en Bogotá, tuvo como propósito no solo acompañar el duelo sino ratificar la importancia de la relación bilateral.

“Es importante demostrar que la alianza entre Estados Unidos y Colombia es de las más importantes”, aseguró Moreno.

Noticia en desarrollo...

