Actualidad

Bernie Moreno se reunirá con el presidente Gustavo Petro el viernes 15 de agosto

Bernie Moreno aseguró que su visita a Colombia, en el marco de la ceremonia de honores póstumos al senador Miguel Uribe, tuvo como propósito no solo acompañar el duelo sino ratificar la importancia de la relación bilateral.

Bernie Moreno (Emily Elconin/Getty Images) y Gustavo Petro (Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Bernie Moreno (Emily Elconin/Getty Images) y Gustavo Petro (Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

En el marco de la ceremonia de honores póstumos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el senador estadounidense republicano Bernie Moreno, quien asistió a la velación, que se reunirá con el presidente Gustavo Petro este viernes 15 de agosto.

Ahora, Moreno aseguró que su visita a Colombia, junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, y John McNamara, encargado de negocios en Bogotá, tuvo como propósito no solo acompañar el duelo sino ratificar la importancia de la relación bilateral.

“Es importante demostrar que la alianza entre Estados Unidos y Colombia es de las más importantes”, aseguró Moreno.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad