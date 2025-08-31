“Juliana Guerrero no cumple los requisitos para ser viceministra de Juventud”: Jennifer Pedraza

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara de Dignidad y Compromiso, conversó con W Fin De Semana sobre las presuntas irregularidades, que denuncia, hay en la hoja de vida de la viceministra de Igualdad, Juliana Guerrero.

“El Viceministerio que le van a entregar a Juliana Guerrero es el de la Juventud. El presidente Gustavo Petro instrumentaliza fácilmente las causas juveniles en cada discurso de balcón, un sector muy importante en las elecciones. Así que es decepcionante e indignante que vaya a terminar en manos de una persona que no cumple con los requisitos”, expresó.

La representante también recordó que el Manual de Funciones del Ministerio de la Igualdad establece ciertos requisitos para la persona que ocupe ese Viceministerio de las Juventudes.

“Esto lo hemos visto en gobiernos anteriores, entonces no puedo normalizarlo”, dijo.

¿Por qué hay controversia con la designación de Juliana Guerrero?

Según mencionó Pedraza, la hoja de vida de Juliana Guerrero estaba publicada en Función Pública y no contaba con un pregrado, tenía un técnico y tecnólogo. “De manera milagrosa, en 15 días fue actualizada, incluyéndole un título profesional”.

De esta manera, aseguró que, a pesar de que cuente con un título profesional, el Manual de Funciones exige por lo menos dos años de experiencia profesional, “un requisito que aún con ese título no cumpliría”.

Pedraza afirmó que, en su rol de control público, pidió a Función Pública todos los detalles de la hoja de vida de Juliana Guerrero.

Asimismo, mencionó que el Ministerio de la Igualdad pasó de tener a la vicepresidenta Francia Márquez, quien tiene 700.000 votos, a una persona sin experiencia.

“Lo que Petro ha hecho es renunciar a la bandera de que existan en su gobierno personas con el mérito y la experiencia requerida. Al contrario, se la pasa diciendo que corrupto que vea, corrupto que se va. Todo lo contrario, corrupto que se va quedando”, señaló.

