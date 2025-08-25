Vicepresidenta Francia Márquez llegó a África: esto hará en su visita a cuatro países

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, inició desde este 26 de agosto y hasta el 1 de septiembre, la tercera visita oficial del Gobierno nacional al continente africano. La funcionaria estará en Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria.

La idea, dice la Vicepresidencia, es fortalecer y ampliar las relaciones “diplomáticas, económicas, educativas, políticas, culturales y de cooperación entre nuestro país y estas naciones africanas”.

Además, la Vicepresidencia explicó que en las visitas oficiales realizadas en 2023 y 2024, Colombia puso en marcha este camino, fortaleciendo y diversificando su política exterior con África, abriendo embajadas en Senegal y Etiopía; además de consolidar su relacionamiento diplomático con Sudáfrica, Kenia, Ghana, Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria.

“Nuestro país cuenta hoy con 20 memorandos de entendimiento y acuerdos para diversas entidades del Gobierno nacional con el continente africano. Estos acuerdos abarcan asuntos clave en materia de intercambio comercial y cultural, educación superior, conectividad, construcción de paz y equidad de género”.

“Como Gobierno Nacional avanzaremos en el fortalecimiento y ampliación con otros países africanos como Mozambique y Madagascar; y promoviendo una asociación estratégica birregional entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana, considerando el rol de Colombia como actual presidente Pro-Tempore”.

Durante la visita de Márquez se prevé la firma y profundización de acuerdos comerciales, culturales y diplomáticos, así como reuniones bilaterales con autoridades gubernamentales y encuentros “para promover oportunidades de inversión y exportación en sectores como producción agropecuaria especialmente café y cacao, alimentos, alianzas con la industria farmacéutica, energías limpias, y productos de origen étnico como el viche, entre otros”.

