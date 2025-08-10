¿Cuánto cuesta un tour a Marruecos? Estos son los requisitos obligatorios para ingresar al país africano

Año a año cada colombiano cuenta con un determinado periodo legal de vacaciones que lo ofrece la empresa dependiendo del contrato que este mismo tenga con la compañía.

Por lo general son 15 días que las personas suelen tomar para desconectarse del periodo laboral y, así, agendar viajes a diferentes destinos ya sean locales o internacionales.

Como el caso de Marruecos, uno de los países africanos que hoy por hoy es muy apetecido por las diferentes poblaciones en el mundo debido a su rica oferta en materia gastronómica, turística y cultural.

Ubicado en el norte de África, pero con una fuerte influencia árabe y europea, el país ofrece una experiencia única que ha capturado la atención de miles de turistas cada año, incluidos los colombianos.

Con el paso de las vacaciones de mitad de año y la llegada de un periodo vacacional denominado como temporada baja, muchos viajeros generan un interés por visitar el país que, entre otras cosas, será uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2030, pero también se preguntan c uáles son los requisitos para ingresar sin contratiempos a esta nación.

Requisitos para entrar a Marruecos siendo colombiano

Para los colombianos, Marruecos representa una alternativa accesible, ya que actualmente no se requiere visa para estancias turísticas, educativas y laborales de hasta 90 días.

La exención de la visa para Colombianos entró en vigor a partir del 28 de noviembre de 2021. Así lo aseguró en su momento la exvicepresidente y excanciller Marta Lucía Ramírez, luego de un encuentro con el Canciller marroquí, Nasser Bourita.

Tras esta reunión, ambos países anunciaron la finalización de los trámites internos para la entrada en vigencia del Acuerdo de Exención de Visas para Pasaportes Ordinarios.

Aunque la eliminación del requisito de visa representa un avance significativo, las autoridades migratorias de marruecos mantienen la facultad de solicitar documentos que respalden la legalidad del viaje.

Documentación requerida

De acuerdo con lo indicado por el Consulado Colombiano en Rabat y la Cancillería de Colombia, los colombianos que deseen visitar el país deben tener un pasaporte vigente al momento del viaje tanto para menores como mayores de edad.

Adicionalmente, es necesario contar con:

El pasaporte debe estar vigente por lo menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida.

debe estar vigente por lo menos tres meses posteriores a la fecha prevista de salida. Comprobante de estadía

Tiquete aéreo de ida y regreso no superior a 90 días.

Comprobante de solvencia económica durante su estadía

Viaje por motivos laborales: Los interesados deben tener con antelación un patrocinio con una empresa africana y haber firmado un correspondiente contrato laboral; sin embargo, debe tener conocimiento en una segunda lengua, en este caso el francés o el árabe/dariya.

Viaje para estudiar: De igual forma para acceder a una educación pública o privada ya sea en educación media o superior se recomienda el uso del idioma árabe; adicional deberá tener en cuenta que el modelo de educación marroquí replica el sistema francés; sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores destaca que se trata de una educación deficiente y deberá tener en cuenta que la materia sobre la religión musulmana es obligatoria para todas las personas.

Nota: Si los dos anteriores superan los 90 días que establece la exención de visado entre ambos países, deberá adquirir una visa que se acomode a su solicitud.

¿Ante quién se debe presentar la solicitud de visa?

De acuerdo a la Cancillería, para solicitar visa de trabajo o estudio debe hacer la solicitud se con 45 días de antelación al viaje en la Embajada de Marruecos en Bogotá.

¿Cuánto cuesta un tour en Marruecos?

Pues bien, la realidad es que los precios de los toures en este país no son uno solo, son muy variables dependiendo de la cantidad del día, los tipos de planes, la agencia turística con la que se haga, la cantidad de personas, los lugares a visitar, los lugares en los que se hospedará.

Sin embargo, algunos precios pueden oscilar entre los 100 (poco más de 400.000 pesos colombianos a los más de 1.000 dólares (poco más de $4.000.000 millones)