Se oficializó la llegada de Juan Carlos Florian como nuevo ministro de Igualdad

El Decreto 0892 de 2025 oficializó la llegada de Juan Carlos Florián como nuevo ministro de Igualdad. El acto de posesión se realizó en la tarde de este lunes 11 de agosto, en casa de Nariño.

El nuevo funcionario asumirá como nuevo jefe de la cartera en medio de polémicas, ya que fue creador de contenido para adultos.

Sin embargo, la experiencia del funcionario va más allá, pues también es politólogo de la Universidad Javeriana y ha ocupado varios cargos en el sector público, uno de ellos como viceministro de Igualdad durante el actual Gobierno y estuvo un tiempo en la Secretaría de Integración Social y en la Secretaría de Turismo.

“Con orgullo y compromiso asumo hoy como ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz”, fueron sus palabras durante el acto de posesión.

Hoy 11 de agosto de 2025, recibimos la llegada de Juan Carlos Florián como nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.



pic.twitter.com/qCsGCAqoKb — Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia (@MinIgualdad_Col) August 11, 2025

Hace pocas semanas, en medio de un consejo de ministros, el presidente Petro defendió a Juan Carlos Florián y recriminó al saliente ministro Carlos Rosero.

“A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales en París. Estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Le prometí a Florián que iba a ser viceministro y ustedes lo están echando. Y a Amaranta Hank no la dejaron trabajar porque era webcamer. ¿Entonces quién va a arreglar ese problema si no es alguien que lo ha sufrido?”, dijo.

