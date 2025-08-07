Cancillería confirmó que abogada venezolana María Alejandra Díaz está asilada en Colombia

La Cancillería colombiana confirmó este 6 de agosto que desde el 11 de enero de este año le concedió asilo a María Alejandra Díaz Marín, una abogada y política venezolana que durante muchos años estuvo vinculada al chavismo.

Incluso, ocupó cargos como la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente entre 2017 y 2020, y representante de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Díaz denunció, en enero de 2025, haber sido objeto de amenazas de detención por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que el 11 de enero ingresó a la Embajada de Colombia en Caracas, en calidad de refugiada.

Pues, según señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 12 de enero se notificó oficialmente al Gobierno de Venezuela el asilo. Díaz Marín no enfrenta órdenes de captura ni otros procesos jurídicos.

La Cancillería también informó: “la señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto, en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático”.

Escuche W radio en vivo aquí: