Icfes confirmó fecha de publicación resultados prueba Saber 11 calendario A: ¿qué puntaje es bueno?

El pasado 10 de agosto se llevó a cabo la aplicación del examen Saber 11 Calendario A, prueba que se realiza como requisito de graduación en todas las instituciones públicas y privadas de Colombia.

A través de sus canales oficiales, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó el calendario para la publicación de los resultados individuales de las Pruebas Saber 11° – Calendario A 2025.

De acuerdo con la institución, los puntajes estarán disponibles para consulta el 17 de octubre de 2025 a través del portal web del Icfes.

Tenga en cuenta que el cronograma actual corresponde exclusivamente al Calendario A, dirigido a estudiantes que cursan grado 11 entre enero y noviembre de 2025.

Es decir que para el Calendario B, el proceso ya concluyó: las pruebas se hicieron en abril y los resultados estuvieron disponibles el 6 de junio de este año.

¿Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11 - Calendario A?

Debe ingresar a la página de Icfes haciendo clic aquí o en este link: https://www.icfes.gov.co/

o en este link: https://www.icfes.gov.co/ En la sección de “Resultados” presione el botón de ‘Consultar tu número de registro’.

Allí debe buscar los resultados de Pruebas Saber 11 y oprimir en la opción de ‘ 2021 en adelante ’.

Allí debe poner su número de documento de identidad y el número de registro.

Verificar el captcha.

Y listo, podrá visualizar su puntaje.

Fechas clave para los estudiantes de Calendario A

Según el cronograma oficial publicado por el Icfes, estas son las fechas que los estudiantes deben tener en cuenta:

Citación: Se dio a conocer el pasado 25 de julio, cuando se les dio a conocer a los estudiantes la sede, fecha y hora donde debían presentarse.

Se dio a conocer el pasado 25 de julio, cuando se les dio a conocer a los estudiantes la sede, fecha y hora donde debían presentarse. Aplicación del examen: La prueba se aplicó el 10 de agosto, en una jornada dividida en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. Se realizó en más de 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios del país, con una participación estimada en 640.000 personas.

La prueba se aplicó el 10 de agosto, en una jornada dividida en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. Se realizó en más de 1.400 sedes distribuidas en 561 municipios del país, con una participación estimada en 640.000 personas. Resultados individuales: Podrán consultarse desde el 17 de octubre, cuando el Icfes habilite el sistema para que los estudiantes ingresen sus datos y accedan a su puntaje.

¿Qué puntaje es bueno?

Es importante señalar que el puntaje del Icfes es revisado por algunas instituciones educativas a la hora de su inscripción.

Sin embargo, este también podría traerle beneficios como becas estudiantiles.

Siendo así, según Univérsate, la Beca Generación E, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, la cual busca “reconocer a los mejores estudiantes con vulnerabilidad económica a través del componente de Excelencia del Programa Generación E, que facilita el acceso, permanencia y graduación en la educación superior mediante créditos condonables”, tiene algunos requisitos, como lo es el puntaje del ICFES.

Según menciona MinEducación, los estudiantes deben tener un puntaje igual o superior a 345 en el examen Saber 11°, así como deben estar registrados en el Sisbén IV, con un puntaje inferior a 4.

Adicionalmente a la beca del Ministerio de Educación, existen otros programas que pueden ayudar a miles de estudiantes a empezar sus carreras profesionales: