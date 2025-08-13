Tendencias

ICFES 2025: Link para consultar y descargar resultados de años anteriores sin número de registro

Su número de documento y fecha de nacimiento son suficientes para que acceda a sus resultados.

Sergio Iván Luque Rodríguez

Acceder a la educación superior en Colombia es el sueño de muchos estudiantes a lo largo y ancho del país cuando acaban su etapa escolar secundaria.

Uno de los pasos más relevantes para dar el paso a la universidad es presentar las Pruebas Saber, más conocidas como el ICFES.

Ahora, según explica el ICFES en su página web, la prueba Saber 11 ″es un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media”.

Este examen está compuesto de un grupo de competencias genéricas y otro específico; dentro de los módulos genéricos esta Lectura crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés.

El segundo grupo se asocia a temáticas y contenidos específicos a la carrera profesional de cada estudiante, estando acorde a su área de formación.

¿Cómo consultar y descargar resultados de años anteriores sin número de registro?

  • Debe ingresar al siguiente link: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/resultados/
  • Una vez allí, de clic en el botón Consultar tu número de registro.
  • Automáticamente, el sistema le dará la bienvenida y le pedirá que, seleccione tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento.
  • No es necesario que digite número de registro, de clic a “No soy un robot”, clic a ingresar y automáticamente el sistema lo llevara a que consulte y descargue los resultados.

