Cupos escolares en los colegios distritales de Bogotá: Paso a paso para solicitarlos

La Alcaldía de Bogotá anunció a través de su página web que se inició el proceso de matrículas para el año 2026 en colegios distritales.

De acuerdo con lo dicho por la entidad, la solicitud de cupos en estas instituciones para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, y modelos flexibles podrá realizarlo en dos fases.

Fechas clave para el proceso de matrículas 2026

La primera fase se extenderá hasta el próximo 14 de septiembre de 2025 mientras que la segunda fase se hará del 1 de octubre y hasta el 23 de diciembre.

Estudiantes nuevos

Del 1 de agosto al 14 de septiembre de 2025: Solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados

Solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados A partir del 30 de septiembre de 2025: Notificación del cupo asignado al correo y número celular registrados

Notificación del cupo asignado al correo y número celular registrados Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: Se abren matrículas para la población en general.

Estudiantes antiguos

Del 1 al 15 de septiembre de 2025: Solicitud de traslados entre colegios distritales.

Solicitud de traslados entre colegios distritales. Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: Formalización de la matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial.

Formalización de la matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial. Del 4 de octubre y hasta el 12 de diciembre de 2025: Las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula.

Las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio oficial deben formalizar la matrícula. Del 2 al 12 de diciembre de 2025: Formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

¿Cómo pedir cupo estudiantil en colegios distritales para 2026?

La Alcaldía confirmó que este proceso podrá realizarlo virtualmente, gratis y sin intermediarios.

Siendo así, lo que debe hacer es:

Ingresa en www.educacionbogota.edu.co Haga clic en el banner principal y conozca las fechas claves para las matrículas 2026 Diligencie el formulario de inscripción Presente los documentos requeridos Consulte los resultados a partir del 30 de septiembre En caso de obtener el cupo, formalice la matrícula de forma virtual y/o presencial en el colegio que le hayan asignado.

¿Cuáles son los documentos que se deben presentar y diligenciar para la solicitud de un cupo?

Para diligenciar el formulario de solicitud de cupo escolar:

Documento de identidad del acudiente y del estudiante.

Recibo de servicio público del lugar de residencia del estudiante.

Número de celular y correo electrónico válidos y activos.

Para solicitudes especiales, el formulario solicita cargar soportes específicos: