Ya publicaron los resultados Saber Pro 2025-1: así puede consultar su puntaje por cédula

A través de sus canales oficiales el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, Estas pruebas son exigidas como requisito de grado y fueron presentadas por los estudiantes que hayan cursado al menos el 75% de los créditos de sus programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

Estas pruebas evalúan competencias genéricas de razonamiento, cuantitativa, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. Algunos estudiantes presentaron también una prueba específica según su programa académico.

Estos resultados le permiten a las Instituciones de Educación Superior (IES) evaluar la calidad de sus programas académicos y al Estado orientar decisiones en política pública educativa.

Para consultar los resultados de las pruebas Saber pro y TyT se debe ingresar a través de la página web oficial del ICFES.

Paso a Paso para conocer los resultados

Ingrese a la página web del ICFES

Deslice hacia abajo en la página y de clic en el botón de ‘Resultados’

Allí verá un banner que dice ‘Consulta de resultados’ y seleccione la opción

y seleccione la opción Escriba en la siguiente página su número de documento , tipo de documento, fecha de nacimiento y número de registro

, tipo de documento, fecha de nacimiento y número de registro Acepte el cuadro de reCAPTCHA

Seleccione Ingresar

Están disponibles desde el pasado 28 de agosto, un día antes a lo que había expresado en ocasiones la entidad, por lo que desde horas de la noche están disponibles y el ICFES compartió por sus redes sociales el link para conocer los resultados.

📣 Pensando en ti, adelantamos un día los resultados de los Exámenes Saber Pro y Saber TyT. 🗓️ Desde hoy, 28 de agosto, ya puedes consultarlos. 🔎👉



Saber Pro: https://t.co/LHOuaUElPZ

Saber TyT: https://t.co/jDt17fiEHc pic.twitter.com/AVxL0SCI2X — Icfes (@ICFEScol) August 29, 2025

Allí estarán disponibles sus resultados, donde podrá ver su puntaje global, el número de percentiles en que se encuentra respecto al nivel nacional y respecto a los estudiantes del su programa académico. Además, detalla el puntaje de cada módulo evaluado.

Este 2025, un número de 95.394 de estudiantes se inscribieron en el Saber TyT, donde el 49% fueron mujeres y el otro 51% hombres; los primeros 5 departamentos con mayor participación en este examen fueron Bogotá, Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia.

Por otro lado, En el Saber Pro fueron 148.097 estudiantes inscritos, en este examen un 58% fueron mujeres, el otro 42% hombres y los 5 primeros departamentos fueron Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Santander.

Segunda jornada de Pruebas Saber Pro

Para el segundo semestre del año el registro ordinario dio inicio el 24 de junio y el extraordinario empezó el lunes, 4 de agosto y finalizó el 22 de agosto.

Las citaciones se darán a conocer el próximo vieres 24 de octubre, y la presentación del examen está programada para el 9 de noviembre. De manera que los resultados individuales en la página web serán publicados el 27 de febrero del 2026 y los institucionales el viernes 10 de julio de 2026.

