Estos son los documentos aceptados para viajar en avión si no tiene la cédula en Colombia

El fin de semana del 2 y 3 de agosto hubo una polémica en el Aeropuerto El Dorado ya que, en un video que se hizo viral en redes sociales, se vio a un joven que fue bajado de un avión de la aerolínea JetSmart que cubría el vuelo 5160 en la ruta Bogotá – Cartagena.

Este pasajero, identificado como Manuel*, fue bajado del avión por, aparentemente, no portar su cédula física y haber pasado todo el proceso con la cédula digital. Minutos antes de que despegara el vuelo, dos uniformados de la Policía Nacional llegaron hasta el asiento del pasajero para solicitarle su identificación y lo bajaron.

A pesar de que W Radio pudo establecer que la causa oficial por la que bajaron del avión a esta persona fue porque el hombre intentó ingresar a la fuerza y con una fotografía de su cédula, sí surge la duda de, entonces, qué documentos son los aceptados para viajar en avión si no tiene la cédula.

¿Cuáles documentos debe tener para viajar en avión a destinos nacionales si no tiene su cédula?

Pues bien, según explica la empresa Opain, encargada de administrar el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, los siguientes son los únicos documentos de identificación válidos por la ley:

Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

Cabe resaltar que la copia de la cédula de ciudadanía no es admisible para identificación.

Opain menciona que “ en los eventos en que se haya extraviado cualquiera de los documentos anteriores , se pueden utilizar supletorios de identificación tales como":

El documento provisional o contraseña de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Libreta militar

Licencia de conducción expedida en Colombia.

La compañía también explica que se pueden utilizar como documento de identificación los carnés expedidos en las entidades oficiales y privadas, siempre y cuando tengan la fotografía y demás datos de la persona.

Por otro lado, en el caso de que se sea un menor de edad, el documento que se puede presentar si no se tiene la tarjeta de identidad es el registro civil de nacimiento o la certificación de que dicho documento está en trámite, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“En ausencia de los anteriores documentos, con el carné de la EPS del menor, el carné de medicina prepagada o, el carné estudiantil en los que se especifiquen los datos mínimos del menor”, añaden.

En el caso de ser un ciudadano extranjero, Opain puntualiza que el "único documento válido para identificación en vuelos nacionales de pasajeros extranjeros es el pasaporte o la cédula de extranjería, salvo que sus países de nacionalidad tengan vigentes con la República de Colombia convenios bilaterales o multilaterales que contemplen la validez de documentos de sus países de origen para identificación en el transporte aéreo".

Avianca, en su página web, también destaca, para ciudadanos nacionales, que otra opción en caso de no tener la cédula a la hora de viajar puede ser presentar la denuncia de pérdida del documento presentada ante las autoridades competentes.