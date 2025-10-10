Consultar resultados Saber 11 del ICFES 2025 sin número de registro 11°

Este 10 de octubre el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) anunció a través de su cuenta oficial de X, que su página web ya está habilitada para consultar los resultados de la prueba Saber 11 calendario A.

El ICFES “es una entidad especializada en ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles, y en particular apoya al Ministerio de Educación Nacional en la realización de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación”, indica el instituto.

El ICFES brinda varias pruebas de Estado, las cuales son:

ICFES Pre Saber: examen de ensayo para la preparación del ICFES Saber 11°.

examen de ensayo para la preparación del ICFES Saber 11°. ICFES Saber 11°: dirigido a estudiantes que vana a culminar su bachillerato.

dirigido a estudiantes que vana a culminar su bachillerato. ICFES Saber TyT: para personas que estudian un tecnólogo.

para personas que estudian un tecnólogo. ICFES Saber Pro: para estudiantes universitarios.

para estudiantes universitarios. Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°: estos exámenes se les realizan a estudiantes de básica primaria y secundaria.

Enlace para consultar su puntaje en la prueba ICFES Saber 11°

Podrá consultar el resultado de su prueba de Estado presentada en agosto de 2025 dando clic aquí. Ya en la página oficial del ICFES ingrese los siguientes datos:

Tipo de documento de identidad

Número de documento de identidad

Fecha de nacimiento

No es necesario ingresar su número de registro para visualizar sus resultados

De clic en el cuadro que dice: “No soy un robot” e ingrese.

¡Llegó la hora!✨



Te tenemos buenas noticias. Ya puedes ingresar a nuestra página web https://t.co/zfLlBaon5o y consultar tu resultado de la prueba Saber 11 calendario A. Empezaste a dar grandes pasos para consolidar tu futuro #ResultadosSaber11 pic.twitter.com/QLoDAADHoB — Icfes (@ICFEScol) October 10, 2025

¿Cuál es un buen puntaje?

Es importante señalar que el puntaje del Icfes es revisado por algunas instituciones educativas a la hora de su inscripción.

Siendo así, según Univérsate, la Beca Generación E, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, la cual busca “reconocer a los mejores estudiantes con vulnerabilidad económica a través del componente de Excelencia del Programa Generación E, que facilita el acceso, permanencia y graduación en la educación superior mediante créditos condonables”, tiene algunos requisitos, como lo es el puntaje del ICFES.

Según menciona MinEducación, los estudiantes deben tener un puntaje igual o superior a 345 en el examen Saber 11°, así como deben estar registrados en el Sisbén IV, con un puntaje inferior a 4.

Adicionalmente a la beca del Ministerio de Educación, existen otros programas que pueden ayudar a miles de estudiantes a empezar sus carreras profesionales:

Jóvenes a la U: Este es un programa de la Secretaría de Educación, ATENEA, los Fondos de Desarrollo Local y las Instituciones de Educación Superior que ofrece el financiamiento del 100% de la matrícula en varios programas universitarios seleccionados. Sin embargo, los estudiantes deben tener un puntaje superior a 270 en la Prueba ICFES Saber.

Este es un programa de la Secretaría de Educación, ATENEA, los Fondos de Desarrollo Local y las Instituciones de Educación Superior que ofrece el financiamiento del 100% de la matrícula en varios programas universitarios seleccionados. Sin embargo, los estudiantes deben tener un puntaje superior a 270 en la Prueba ICFES Saber. Fondo Fest: La Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá ofrece créditos condonables de entre 70% y 10 % para estudios técnicos, tecnológicos o profesionales. Dentro de los requisitos, se menciona que los estudiantes debieron haber presentado la prueba ICFES Saber 11°.

La Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá ofrece créditos condonables de entre 70% y 10 % para estudios técnicos, tecnológicos o profesionales. Dentro de los requisitos, se menciona que los estudiantes debieron haber presentado la prueba ICFES Saber 11°. Becas de universidades privadas: Varias universidades privadas abren convocatoria de becas para los estudiantes con los mejores puntajes en el ICFES.

