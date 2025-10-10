Consejo de Estado concluye que nombramiento de Benedetti como embajador en la FAO fue irregular

El Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia, concluyó que el nombramiento del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, como embajador ante la FAO en su momento, no cumplió con los requisitos.

En la determinación, los magistrados señalaron que Benedetti no logró certificar que hablaba (además del español) un segundo idioma dentro de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, incumpliendo uno de los requisitos.

“El dominio de un segundo idioma constituye un requisito exigible para el cargo. De manera que no basta con acreditar el manejo del español, idioma oficial de las Naciones Unidas, pues la norma exige competencia adicional en otro idioma oficial o en el idioma del país de destino” se lee.

Adicionalmente, los magistrados de la Sección Quinta señalaron que esta falencia comunicativa es el motivo principal que lleva a la nulidad de ese nombramiento.

El presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo y aseguró que en la FAO el idioma oficial es el español.