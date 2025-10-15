Puntaje ICFES para estudiar medicina: UNAL y más universidades que ofrecen la carrera

Referencia de estudiantes de medicina y logo del ICFES. Foto: Getty Images y página oficial del ICFES.

La medicina es de uno de los programas más exigentes de distintas universidades, y esto no es solamente por su pensum académico, su etapa práctica o sus altos precios por matrícula (en el caso de universidades privadas), sino que también es complejo su proceso de admisión.}

Algunas universidades además de exigir un excelente puntaje de la prueba ICFES Saber 11, también solicitan examen de ingreso, entre otros requisitos para poder acceder a la facultad de medicina.

A pesar de que hay distintas instituciones educativas que brindan el programa de medicina, no todas solicitan un puntaje mínimo para ingresar a este programa. Puesto que hay universidades que tienen su propio examen de ingreso o le dan más relevancia a una entrevista que al puntaje de la prueba de Estado.

Así que si se encuentra en Bogotá y quiere ingresar a una de las siguientes universidades a estudiar medicina, tenga presente la siguiente información suministradas por sus páginas oficiales.

¿Cuánto debe sacarse en la prueba Saber 11 para estudiar medicina en la UNAL?

De acuerdo con el portal oficial de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), “no hay un puntaje mínimo del examen de Estado (Icfes- Saber 11), para ingresar a la facultad de medicina”. Esto ocurre porque para ser admitido en la UNAL hay que presentar una prueba de ingreso (única de la universidad).

Programas de la facultad de medicina de la UNAL:

Fisioterapia

Fonoaudiología

Medicina

Nutrición y Dietética

Terapia Ocupacional

Otras opciones para estudiar medicina y sus puntajes solicitados

Cabe aclarar que la siguiente información puede variar y los puntajes de ingreso para el programa de medicina se basan en las sedes que hay en Bogotá (para las universidades que aplica):

Universidad de los Andes: 355 puntos

355 puntos Universidad Javeriana: puntaje superior a 380.

puntaje superior a 380. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS): un puntaje de 355 en adelante tiene el ingreso asegurado para la facultad de medicina (menos de ese puntaje debe presentar una entrevista).

un puntaje de 355 en adelante tiene el ingreso asegurado para la facultad de medicina (menos de ese puntaje debe presentar una entrevista).

Por otro lado, hay más universidades en Bogotá que ofrecen el programa de medicina, pero estas no están dentro del listado porque no tienen actualizado el puntaje mínimo de la prueba de Estado para acceder a las carreras del área de la salud.

