Icfes confirmó que Juliana Guerrero no presentó la prueba Saber Pro

Una certificación oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) reavivó la controversia en torno a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, candidata al Viceministerio de Juventudes que está adscrito al Ministerio de la Igualdad.

El documento señala que no existen registros de que Guerrero haya presentado los exámenes de Estado Saber Pro o Saber TyT, exigidos por ley para la obtención de títulos universitarios en Colombia.

La certificación fue emitida por Luis Rodrigo Cadavid Durán, director de Tecnología e Información del Icfes, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la entidad entregar la información tras un recurso interpuesto por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval.

Según el documento, “no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez (…) de haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior – Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica – Saber TyT”. No obstante, aclara que sí existe una inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para presentar la prueba Saber Pro el 9 de noviembre de 2025, en el programa de Contaduría Pública.

Guerrero, egresada de la Fundación Universitaria San José, había sido postulada por el Ministerio de Igualdad para el Viceministerio de Juventudes, pero su título profesional es ahora objeto de verificación, pues exige haber presentado el Saber Pro para otorgar el grado.

La Fundación Universitaria San José confirmó que adelanta una investigación interna por presuntas irregularidades en la expedición del título y que se han interpuesto denuncias por falsedad documental y daño informático. Según informó la institución, varios funcionarios fueron apartados de sus cargos tras conocerse las inconsistencias.

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza calificó la certificación como una “prueba irrefutable de la falta de mérito académico” y pidió al Ministerio de Igualdad “revisar con urgencia la idoneidad de los nombramientos”.

Hasta el momento, el Gobierno no ha oficializado el nombramiento de Guerrero, quien ha sostenido que obtuvo su título de forma legítima.

