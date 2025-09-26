Hoja de vida de Juliana Guerrero ya no aparece en la página web de Presidencia de la República

Luego de la “anulación” del título profesional de Juliana Guerrero como contadora pública por parte de la Fundación Universitaria San José, la Presidencia de la República bajó de su página web su hoja de vida de la joven, quien iba a llegar al Ministerio de la Igualdad.

Es decir que la hoja de vida de Guerrero ya no figura como aspirante para asumir la dirección del Viceministerio de Juventudes.

Juliana Guerrero habló con La W sobre esta la polémica y aseguró que ella se apegó a las normas de la universidad que le permitieron su graduación.

“La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella, a mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue”, dijo.

Según Juliana Guerrero, la Fundación Universitaria San José no anulará su título y una vez cumpla con el requisito faltante podrá hacer uso de este.

“En teoría no me van a quitar el título, debo cumplir el requisito que falta que es las Saber Pro y así saldar ese requisito y la luego de eso, puedo usar el título sin problema. Entiendo las preocupaciones y por eso mismo yo estoy al tanto de la situación, yo presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios”.