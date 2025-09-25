Me dieron la posibilidad de graduarme y así fue: Juliana Guerrero tras decisión de anular su título

Guerrero quien fue postulada por el presidente Petro para el cargo de viceministra de la Juventud, respondió a la polémica por obtener un título sin presentar las pruebas Saber Pro.

Puede leer: Fundación San José anulará el título de Juliana Guerrero

Tras la confirmación realizada por el abogado de la Fundación San José, Juan David Bazzani, de anular el título de Contadora Pública por el no cumplimiento de los requisitos legales, Juliana Guerrero habló con La W sobre esta la polémica.

Aseguró que se apegó a las normas de la universidad que le permitieron su graduación. “La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella, a mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue”.

Según Juliana Guerrero, la Fundación Universitaria San José no anulará su título y una vez cumpla con el requisito faltante podrá hacer uso de este.

“En teoría no me van a quitar el título, debo cumplir el requisito que falta que es las Saber Pro y así saldar ese requisito y la luego de eso, puedo usar el título sin problema”.

Le puede interesar: Fundación San José denunció al exsecretario Luis Carlos Gutiérrez por el caso de Juliana Guerrero

Agregó: “Entiendo las preocupaciones y por eso mismo yo estoy al tanto de la situación, yo presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios”.

Vale la pena destacar que, en este caso, la Fundación Universitaria San José también anunció la destitución del secretario general, por otorgar el título, lo que se suma al anuncio de hoy de anular el título.