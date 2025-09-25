Fundación San José anulará el título de Juliana Guerrero

El abogado de la Fundación San José, Juan David Bazzani, confirmó que tras comprobarse que Juliana Guerrero no había presentado las pruebas Saber, el título como contadora pública será anulado por parte de la institución.

De esta manera, la postulación de Guerrero hecha por el presidente Gustavo Petro, para ocupar el cargo de viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad y Equidad, quedaría en vilo para su posesión por no cumplir con los requisitos para el cargo, entre ellos la acreditación de su formación académica.

Cabe señalar que el pasado 22 de septiembre, la Fundación de Educación Superior San José anunció la apertura de una investigación exhaustiva en respuesta al caso y otras situaciones académicas que han sido objeto de controversia en medios de comunicación.

La medida inmediata destituyó “absoluta y con justa causa” al secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y puso fin al contrato de su equipo de trabajo directo.

En este caso, la institución dijo que la decisión responde a la necesidad de garantizar transparencia, veracidad y cumplimiento estricto de la normativa vigente en los procedimientos académicos y administrativos, y advierte que no descansará hasta determinar si el caso es aislado o hay más irregularidades.