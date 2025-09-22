Fundación San José destituyó a secretario general tras controversia por título de Juliana Guerrero

La Fundación de Educación Superior San José, en un comunicado oficial divulgado este lunes 22 de septiembre, anunció la apertura de una investigación exhaustiva en respuesta al caso que involucra a Juliana Guerrero y otras situaciones académicas que han sido objeto de controversia en medios de comunicación.

El motivo: presuntas irregularidades en el otorgamiento de un título profesional. En particular, se piden explicaciones sobre si se cumplieron todos los requisitos legales y académicos para la expedición del diploma correspondiente al programa de Contaduría Pública.

Como medida inmediata, la Fundación destituyó “absoluta y con justa causa” al secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y puso fin al contrato de su equipo de trabajo directo.

En el comunicado, la institución enfatiza que la decisión responde a la necesidad de garantizar transparencia, veracidad y cumplimiento estricto de la normatividad vigente en los procedimientos académicos y administrativos, y advierte que no descansará hasta determinar si el caso es aislado o hay más irregularidades.

También se refirió al prestigio institucional, afirmando que durante más de cuatro décadas los estudiantes, egresados y la comunidad académica han depositado su confianza en el alma máter, la cual está comprometida a mantener estándares éticos y legales elevados.

Hasta el momento el Ministerio de Educación también actúa, revisando el caso y verificando los reportes oficiales en los sistemas correspondientes.

Se espera que los resultados de la investigación interna de la Fundación, junto con los de entidades regulatorias, arrojen claridad sobre si hubo negligencia, error administrativo o irregularidad intencional, así como posibles sanciones para quienes resulten responsables.

Escuche W Radio en vivo: