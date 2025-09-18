MinEducación inicia investigación a Fundación San José por dar título irregular a Juliana Guerrero

El Ministerio de Educación anunció que avanza en una etapa de indagación y levantamiento de pruebas frente a las actuaciones de la Fundación de Educación Superior San José, tras detectarse presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios.

El caso más relevante es el de Juliana Guerrero, a quien la institución le otorgó un diploma sin presentar las pruebas Saber Pro, requisito indispensable para graduarse. El propio Ministerio calificó esta situación como una falta grave, la cual fue reconocida por la misma Fundación.

Según la cartera de Educación, aunque Guerrero aparecía registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, los datos no eran congruentes con los requisitos exigidos.

Actualmente, técnicos del Ministerio adelantan una visita de inspección en la institución para determinar responsabilidades. Una vez concluya el informe, la entidad adoptará las decisiones correspondientes.

Por su parte, el representante legal de la Fundación San José informó que convocó a la junta directiva para establecer quién autorizó la entrega del título sin verificar el cumplimiento de los requisitos.