Fundación San José denunció al exsecretario Luis Carlos Gutiérrez por el caso de Juliana Guerrero

Los directivos de la Fundación Universitaria San José denunciaron ante la Fiscalía General al exsecretario de la fundación universitaria, Luis Carlos Gutiérrez, quien ha estado en el ojo del huracán por supuestamente aprobar el título de contadora pública otorgado a Juliana Guerrero.

El exsecretario general de la institución educativa fue denunciado por los delitos de daño informático y obtención de documento público falso.

Supuestamente, la Fundación Universitaria San José le entregó el título profesional a Guerrero sin haber presentado las Pruebas Saber Pro, las cuales son un requisito obligatorio en el sistema educativo para obtener un título universitario.

La institución educativa señaló a través de un comunicado que “se ha ordenado la apertura de una investigación exhaustiva con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de todos los requisitos académicos y legales establecidos para la obtención de un título profesional”.