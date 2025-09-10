Precluyen investigación contra concejal de Soacha, Danny Caicedo

El juez 53 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá precluyó la investigación que se adelantaba contra el concejal de Soacha (Cundinamarca), Danny René Caicedo Vásquez, por el delito de uso de documento público falso.

De esta manera, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que consideró que el concejal Caicedo Vásquez actuó bajo un “error invencible” sobre la autenticidad de la libreta militar.

Antecedentes

En el marco de la campaña política a la Alcaldía de Soacha en 2023, se inició una investigación formal contra el entonces candidato porque, supuestamente, había utilizado una libreta militar falsa con el objetivo de quedarse con cinco contratos de prestación de servicios entre los años 2016 y 2019 con la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca.

Entre tanto, el Ejército Nacional certificó que el documento, que tenía como fecha de expedición enero de 2011, era falso.

Sin embargo, en la decisión judicial se establece que Caicedo Vásquez utilizó la libreta militar número 1024507743 para sus contratos laborales entre 2016 y 2019 con dicha empresa, asumiendo que su documento era auténtico.

Precisamente, la defensa logró probar que el procesado creía fielmente que la libreta militar había sido expedida en debida forma y que esa creencia era razonable y justificada.

El juez también consideró que en este caso se presentó la causal de ausencia de responsabilidad, específicamente el “error de tipo”, que está definido en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000.

Igualmente, se conoció que la decisión del juez se basó en tres aspectos: